Sondage sur les élections fédérales – Tous les partis restent stables, sauf les Vert-e-s qui reculent Selon le nouveau baromètre électoral de la SSR, les Vert-e-s perdraient 2,5 points de pourcentage tandis que les autres partis politiques stagneraient.

Selon le baromètre électoral de la SSR, le président de la Confédération Alain Berset reste le plus influent. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Si les élections fédérales avaient eu lieu début mars, les Vert-e-s auraient été les grands perdants avec un recul de 2,5 points de pourcentage par rapport aux élections de 2019. Tous les autres partis seraient restés stables, selon le baromètre électoral de la SSR.

Les Vert-e-s obtiennent 10,7% des voix, selon le sondage réalisé par l’Institut Sotomo et publié mercredi. Les Vert’libéraux gagnent eux 0,5 point de pourcentage, avec 8,3% des votes. Ne pouvant plus progresser de manière significative, ils ne pourront pas compenser les pertes attendues chez les Vert-e-s, estiment les auteurs. Le camp écologiste perd donc 2 points de pourcentage nets.

Pour sa part, l’UDC, toujours le premier parti de Suisse avec 26,6% des votes, gagne 1 point de pourcentage. De l’autre côté de l’échiquier politique, le PS, avec 17,8% des votes, gagne aussi 1 point de pourcentage, alors qu’en octobre dernier, il en perdait encore 0,5. Une partie de l’électorat passé chez les Vert-e-s en 2019 semble revenir chez les socialistes, relèvent les auteurs.

Le PLR gagne 0,5 point de pourcentage pour s’établir à 15,6%. Il perd de la vitesse par rapport au PS pour défendre la 2e place derrière l’UDC. Le Centre en perd au contraire 0,5. Avec 13,3% des votes, il crée cependant l’écart avec les Vert-e-s.

Malgré la tendance à la baisse pour le camp écologiste, le changement climatique reste le plus grand défi politique aux yeux de l’électorat. L’immigration revient en 2e position, mais pas aussi fortement qu’en 2015.

Alain Berset le plus influent

Les tendances des partis ne correspondent pas aux tendances liées aux présidences de partis. Thierry Burkart (PLR) et Gerhard Pfister (Centre) sont considérés comme les plus influents. Suivent Jürg Grossen (PVL) et Marco Chiesa (UDC), ex-aequo.

Du côté du Conseil fédéral, le président de la Confédération Alain Berset reste le plus influent. Vient ensuite la nouvelle ministre des Finances Karin Keller-Sutter.

Le sondage a été mené entre le 20 février et le 5 mars, auprès de 27’058 participants, représentatifs de la population suisse votante active. La marge d’erreur est de +/- 1,2 point de pourcentage.

ATS

