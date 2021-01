Communales 2021 – Tous les «people» du village veulent siéger à l’Exécutif Avec huit candidats très connus et le départ du syndic emblématique, la bataille s’annonce très serrée pour une place à la Municipalité de Lonay. Raphaël Cand

La Maison de Commune (au centre) est visée par huit candidats après les départs de trois élus expérimentés, dont le syndic Philippe Guillemin. Jotterand

Le président du conseil, du foot, de la Commission des finances, il n’y a rien que «du beau monde» sur la liste des élections de Lonay. Un chamboulement important s’y prépare d’ailleurs puisque les trois «dinosaures» de l’Exécutif actuel – le syndic Philippe Guillemin, Jean-Charles Détraz et Frédéric Gabriel – tireront leur révérence en juin. Du coup, ils sont huit à vouloir occuper un des cinq sièges à repourvoir.

À commencer par les sortants Elisabeth Morerod et Joël Henneberger. Déléguée médicale âgée de 49 ans, la première s’est engagée pendant dix ans au sein de l’organe délibérant, avant d’intégrer la Municipalité lors des élections de 2016. Né en 1983, son collègue est quant à lui ingénieur en géomatique et a été nommé en cours de législature.

Face à eux se dressent six membres actuels du Conseil communal. Du haut de ses 34 ans, Christel Détraz est la benjamine de l’étape. Cette infirmière a rejoint les rangs de l’organe délibérant il y a cinq années et en est la vice-présidente depuis 2019. À ses côtés, on note la présence de plusieurs figures incontournables du parlement lonaysan. Notamment son président Luc Giezendanner, qui a intégré l’assemblée il y a près de vingt-cinq ans. Né en 1974, il s’est beaucoup investi dans les sociétés locales comme la Jeunesse, le tir ou l’Abbaye. Pareil pour son concurrent Yves Furer, élu pour sa part en 1998. Nul doute que ce spécialiste en finance et comptabilité âgé de 52 ans se verrait bien dans le rôle de grand argentier du village.

Candidats très connus

Il n’est cependant pas le seul, puisque Steve Gasser, comptable de formation et président de la Commission des finances depuis 2015, semble également être sur les rangs. Venu au jour il y a quarante-sept printemps, ce dernier est entré au Conseil communal en 2006. Mentionnons finalement Philippe Pohier et le président du club de football local Vincent Antonioli. Ce consultant indépendant né en 1964 et cet entrepreneur de dix ans son cadet auront aussi tous deux une carte à jouer le 7 mars.