Tous les poètes habitent Valparaiso tire son fil narratif d’une histoire vraie tout à fait extraordinaire. Il s’appuie sur une intrigue centrale: l’écho inattendu qu’une œuvre poétique va rencontrer dans la vie de trois personnes inconnues les unes des autres – Aurélie, réalisatrice de podcasts, Jean-Louis, travailleur humanitaire pour le CICR, et Juan Luis, artiste et activiste. Traversant les frontières et les époques, ce poème devient alors le lieu de leur rencontre, le lien qui les unit mystérieusement. De la Suisse au Chili en passant par le Canada, ces histoires explorent avec humour le génie fabulateur des humains et célèbrent la beauté des hasards de la vie.

Dans cette nouvelle création, Dorian Rossel montre l’importance des récits dans nos vies: des histoires réelles aux récits de fiction, nous les faisons nôtres, nous les transformons, les ajustons en cours de route. Notre besoin de «nous inventer» est insatiable, ceci pour tenter de comprendre, d’expliquer les motifs et les directions que prennent nos existences.

Conception et mise en scène: Dorian Rossel

Scénographie: Cie Super Trop Top

