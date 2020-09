«Superdimanche» de votation – Tous les résultats en direct Retrouvez en temps réel les résultats de tous les objects cantonaux et fédéraux sur notre site. Titus Plattner

Synthèse des résultats sur la homepage

Cet élément est placé sur la homepage et se met à jour de façon dynamique.

Projections dès 12h05

Dès 12h00, sur la base des résultats des premières communes, nous livrons des projections pour les objets fédéraux.

Cette interface existe pour les cinq objets fédéraux. Les projections sont disponibles dès 12h05. Sur la base des données communiquée par les 200 communes les plus rapides, une projection est effetuée par une équipe de l'Université de Zurich sur la base d'un modèle de machine learning. Le résultat est affiné à mesure que de nouvelles communes tombent. au mois de février, les résultats affiché à 12h05 était déjà fiable.

Cartes des différents objets à intégrer

Il est également possible d’intégrer les cartes de chacun des objets dans les différents articles. Comme par exemple ici.

Cartes des objets cantonaux

Pour chacun des cinq objets soumis au vote à Genève, il sera aussi possible d’intégrer des cartes spécifiques, mises à jour automatiquement.

Comment a voté votre commune?

Enfin, les textes automatiques sur le vote de chaque commune seront à nouveau disponibles. Ils seront plus simples, plus génériques, avec l’idée de minimiser l’effort de rédaction en amont et d’offrir un texte sur les résultats cantonaux partout.