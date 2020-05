L’invité – Tous masqués? Frédéric Maire propose une solution originale, évidemment inspirée du cinéma, pour augmenter l’acceptation du masque de protection. Opinion Frédéric Maire

Je ne sais pas vous, mais moi, mon smartphone, il s’ouvre avec la reconnaissance faciale. On nous dit qu’elle est sans danger pour la protection des données car le système ne conserve qu’une représentation mathématique de notre visage. Soit. Mais à mon avis, la NSA (National Security Agency, l’agence nationale de sécurité américaine) doit quand même la surveiller, ma tête, même mathématique. Comme elle avait déjà gardé l’empreinte de mes doigts, avec mon appareil précédent.

Sauf que le Covid-19 est venu tout chambouler. Car quand je porte un masque chirurgical, eh bien, mon smartphone ne me reconnaît plus. Du tout. Alors j’ai le choix soit d’enlever mon masque pour faire coucou à mon appareil, ce qui n’est pas sain ni sûr d’un point de vue épidémiologique, soit de recourir à mon code habituel avec mon pouce récemment lavé au gel hydroalcoolique.

«En portant un masque, nous ne protégeons pas seulement les autres de la propagation du virus: nous nous érigeons, nous aussi, en militants luttant contre la société de contrôle»

Ce petit inconvénient m’a soudain rappelé que, à Hongkong, bien avant la pandémie, les jeunes gens massés par millions dans la rue portaient aussi des masques. Ce n’était pas pour protéger les autres de leurs propres maladies. Non, c’était pour empêcher les caméras de surveillance des autorités prochinoises d’identifier ces dangereux fauteurs de troubles et leur faire des misères. Donc nous, en portant un masque, nous ne protégeons pas seulement les autres de la propagation du virus: nous nous érigeons, nous aussi, en militants luttant contre la société de contrôle. Pas mal, non?

Recommandé ou obligatoire, le masque va être de plus en plus courant dans les transports en commun et dans tout autre espace confiné où il est impossible de garder la fameuse distance de sécurité. Et les cinémas, alors? Censés rouvrir leurs portes insonorisées à partir du 8 juin, attendant avec impatience (comme tous les milieux culturels) la conférence de presse du Conseil fédéral de mercredi prochain, les salles de cinéma peaufinent leurs propositions de mesures d’hygiène et de distanciation. Limiter le nombre de fauteuils? Oui, mais combien? Un sur deux? Un sur trois? Un sur quatre? Porter un masque?

Des mesures éprouvées

Dans toutes ces questions, le cinéma a un (petit) avantage sur les arts vivants. Tout d’abord, projeter un film ne pose pas de problème de distanciation sociale (alors que des acteurs, des danseurs ou des musiciens sur une scène, oui). Ensuite, le cinéma a déjà pratiqué des mesures qui pourraient être aujourd’hui adaptées: les projections en 3D.

Grâce au nouvel essor de la 3D en numérique (actuellement en perte de vitesse), le public s’est habitué à porter des lunettes gigantesques, lourdes et peu pratiques dans les salles de cinéma. Et tant pis pour le ridicule! Il suffirait aujourd’hui de développer des modèles adaptés en y ajoutant un masque hygiénique, et le tour serait joué! Le tout serait nettoyé et désinfecté après chaque projection (comme c’est déjà le cas pour les lunettes 3D dites «actives»).

Une meilleure solution a été proposée par Disney, en ouvrant sa plateforme de streaming Disney+ le 24 mars, pile en plein confinement, dans plusieurs pays d’Europe – dont la Suisse. Le «produit d’appel» de la plateforme est la minisérie «The Mandalorian», issue de la saga de George Lucas, «Star Wars». Son «héros» mystérieux porte un casque intégral façon Daft Punk teutonique et ne peut jamais l’enlever. Le parfait masque anti-Covid! Je propose de tous l’adopter. Ce serait marrant. Tous en Mandaloriens au cinéma. Car comme le dirait «Mando», justement, «This is the way».