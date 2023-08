Femmes sous testostérone – «Tout à coup, j’étais plus vive, courageuse, déterminée» L’hormone sexuelle masculine aurait fait disparaître les désagréments de la ménopause. Et elle rendrait aussi plus intrépide et combative, selon une adepte. Bettina Weber

Après six mois de prise de testostérone, L. P. s’affirme comme jamais auparavant. Photo: Raisa Durandi

La testostérone est la dernière chose qui vient à l’esprit lorsque l’on rencontre L. P. (nom connu de la rédaction) pour un entretien. Cette mère de trois enfants est blonde et fine, c’est sans doute pour cette raison qu’on l’estime souvent plus jeune. Cette Zurichoise de 48 ans étudie dans le social et est heureuse de retrouver enfin la facilité d’apprentissage qu’elle avait auparavant — grâce à la testostérone qu’elle prend pour atténuer les symptômes de la ménopause. Elle serait plus concentrée, chercherait moins à plaire et s’affirmerait davantage. Elle raconte ici comment sa vie s’est transformée de façon positive.