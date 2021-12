Musique d’avant-garde – Tout Bleu surfe la nouvelle vague électronique Emmené par Simone Aubert, le groupe genevois présente «Otium», un second opus cherchant dans la réalité virtuelle de nouveaux horizons créatifs. En concert vendredi 10 décembre à la Cave 12. Fabrice Gottraux

Tout Bleu, le quatuor genevois qui surfe la nouvelle vague électronique. Autour du leader Simone Aubert (à gauche), Luciano Turella (en haut), POL et Naomi Mabanda. PIERRE ALBOUY

Lento, furioso, maestoso terrible. On entend une note grave répétée comme les battements du cœur, une guitare, des synthétiseurs, deux archets véloces coupant net dans la masse: alto et violoncelle ouvrent sous leurs glissandi luxuriants l’espace d’une danse lunaire. Puis c’est le chant vibrant haut, qui appelle et s’efface comme emporté par le vent.

«Dans le chaos du monde, n’ayons l’ère de rien.» Jeu de mots civilisationnel pour le premier hymne d’un opus jouant des ondes tel qu’à la surface de l’eau. «Otium», c’est son nom, en livrera d’autres encore. Ainsi d’une «Baleine» flottant dans l’éther, de ce «Rucksucre» dessinant une ronde sans fin, jusqu’à l’évaporation finale, «She’s Lost» – «Elle est perdue». À l’auditeur le désir d’y revenir encore et encore, pour respirer à pleins poumons les airs de Tout Bleu.