Un vendredi noir de monde en pleine pandémie, des files interminables devant les grandes enseignes et des images de foule dans le centre-ville de Lausanne qui ont de quoi choquer. Alors que les bistrots sont à l’agonie, les théâtres et les cinémas vides, sans parler des tribunes sportives désertiques, nous vivons une période où nous avons beaucoup abandonné pour faire face à cette situation: notre société a pris le contrôle de nos sorties, de notre vie sociale – y compris privée – de notre vie culturelle et même de nos respirations dans les zones à fortes affluences. Et pourtant, vendredi 27 novembre, nous avons vécu un moment surréaliste.

Loin de moi l’idée de juger ceux et celles qui se sont empressé·e·s de courir les magasins, ni de jeter la pierre aux commerces locaux (qui pour leur grande majorité n’apprécient guère ce Black Friday). Je ne veux pas m’arrêter sur l’individu, mais sur notre société, sur le vivre ensemble (oui, ça existe encore… la preuve est là, puisqu’on se transmet encore des maladies par ce biais!).

«Nous avons troqué le «métro, boulot, dodo», contre un «travaille, surconsomme, rentre chez toi!»

Je déplore un état de fait, une faillite collective: le surcommerce est devenu l’ultime symbole qui caractérise notre société, nous l’avons élevé au-dessus du bon sens, de la santé et de la solidarité. Nous avons troqué le «métro, boulot, dodo», contre un «travaille, surconsomme, rentre chez toi!»

Et qu’on ne rabâche pas la sempiternelle histoire de la responsabilité individuelle ou du libre choix. Si le désir d’acheter était affranchi de toute influence, si le pouvoir de la publicité ne puisait pas sa force dans nos manques les plus incontrôlables, les entreprises ne dépenseraient pas plus de 4 milliards par an pour nous attirer dans leurs filets avec de faux besoins (la Fondation statistique suisse en publicité articule le chiffre de 4,6 milliards de dépenses pour 2019 en Suisse!).

Liberté et idéaux

Qu’a fait le municipal PLR lausannois chargé du Commerce et de la Police pour prévenir cette marée de contagion qui aura des conséquences néfastes, pour ne pas dire funestes, pour la période de Noël? Il s’est appuyé sur le «laisser-faire» pour attirer les gens comme des mouches avec des rabais qui n’en sont pas, les inviter à s’agglutiner et parfois même à se bagarrer pour acquérir le dernier article soldé… n’a rien d’un idéal noble. Et pourtant, c’est le nôtre!

Décidément, la liberté de surcommerce qui nous place en concurrence les un·e·s contre les autres en dépit d’une pandémie (et de ses interdits), et surtout du réchauffement climatique, ne connaît pas le bien commun.

Les artistes crèvent, les bistrotiers mettent la clé sous le paillasson, les clubs sportifs se serrent la ceinture, mais on peut acheter le dernier frigo connecté à prix cassé… que l’on devra jeter dans six mois, parce que l’app ne fonctionne pas avec la 5G! Cherchez le bug dans la matrice!