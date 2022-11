Critique de théâtre – «Tout doit disparaître» ou la vieillesse en riant La pièce, écrite par Laurence Voïta et mise en scène par Michel Voïta, confronte deux générations de femmes au passage du temps. À voir au TMR. Boris Senff

«Tout doit disparaître» de Laurence Voïta, mis en scène par Michel Voïta. De g. à dr.: Anne-Marie Yerly (la mère), Véronique Montel (la copine) et Florence Quartenoud (la fille). EDOUARD CURCHOD

«Tout doit disparaître» se présente comme une comédie plaisante au canevas simple mais efficace. Rosine (Florence Quartenoud) a demandé à sa copine Isabelle (Véronique Montel) de l’aider à trier les affaires de sa mère, Blanche (Anne-Marie Yerly), qui a décidé de partir en maison de retraite. De ce trio féminin en huis clos et une bonne demi-douzaine de scènes, Laurence Voïta a su tirer une jolie petite tension dramatique – mise en scène par son époux Michel Voïta – où non seulement le conflit des générations se poursuit à un âge avancé, mais où les vieilles copines se crêpent aussi volontiers le chignon.

Dans le mouvement général, un thème se dégage au gré des conversations enflammées: la vieillesse. Ce terme que l’époque repousse, Blanche l’embrasse donc sans pudeur et cette lucidité effarouche sa fille, quinqua qui peine à voir sa mère vieillir – à moins qu’elle ne craigne le passage du temps pour elle-même? Dans l’ambiance jouissive des petites vicissitudes domestiques – faut-il sauver le Majorelle et le Murano? – plusieurs variations sont proposées. Au grand âge, l’amour a-t-il encore une chance? Exit est-il une solution, faut-il donner la date de sa mort à ses enfants? Sans oublier une digression hystérique sur l’obsession du bio.

Des comptes et des trous

De ces discussions enflammées, Rosine et Isabelle finiront par tirer le bilan de leur propre vie amoureuse et se confronter sur la question de l’adultère auquel elles ont toutes deux été confrontées. L’occasion de dégainer la meilleur punchline de la pièce: «Tu ne lui as pas demandé des comptes? – Non, mais j’ai fait des trous dans les siens!» Le slalom est habile, rythmé, les personnages attachants et, pour une première, mercredi, le rodage était déjà bon, malgré encore quelques accrocs au niveau du texte, qui perd parfois l’oralité que l’on attend de ce genre de pièces. Les vieux apprécieront tout particulièrement.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

