Coupe de Suisse de football – Tout en haut, il n’y a plus que Young Boys Bâle n’a pas sauvé la face en finale de la Coupe de Suisse. Marvin Spielmann a crucifié les Rhénans à la 89e (1-2). Florian Vaney

YBs Guillaume Hoarau, links, und Torhueter Marco Woelfli mit Marvin Spielmann, ganz links, und Captain Fabian Lustenberger, ganz rechts, heben den Pokal des Cupsiegers nach dem Fussball Schweizer Cup Final zwischen dem FC Basel 1893 und dem BSC Young Boys im Wankdorf Stadion in Bern, am Sonntag, 30. August 2020. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) keystone-sda.ch

Il y a des scènes qui ne trompent pas. Celle de la 25e minute, dimanche au Stade de Suisse, en fait partie. Sur le banc du FC Bâle, Marcel Koller semble râler que ses hommes ne respectent pas ses consignes. Sur le terrain, ceux-ci paraissent partagés entre incompréhension et frustration. Si bien que Fabian Frei laisse échapper son agacement et ne manque pas de dire son fait à son coach. On savait la maison bâloise tourmentée, on savait la position de Marcel Koller loin d’être idéale (le technicien jouait son dernier match au FCB). Dès lors, on a pu deviner que les joueurs n’avaient pas pu complètement faire abstraction des tracas du club pour se plonger à 100% dans leur finale de Coupe de Suisse.