L’accord-cadre est enterré – «Tout envoyer à la poubelle maintenant, c’est consternant» La décision du Conseil fédéral ne laisse personne indifférent à Berne. L’UDC jubile, les syndicats respirent et les milieux économiques s’inquiètent. Florent Quiquerez

En stoppant les négociations sur l’accord-cadre, le Conseil fédéral (ici le président de la Confédération, Guy Parmelin) a suscité une avalanche de réactions. AFP

Un enterrement de l’accord, on en parlait depuis longtemps, mais le passage à l’acte du Conseil fédéral a fait l’effet d’une bombe ce mercredi à Berne.

«C’est une décision irresponsable, incompréhensible, indéfendable et sans aucune légitimation», réagit par exemple la conseillère nationale Christa Markwalder (PLR/BE), qui parle d’un affront au parlement et au peuple, qui n’ont pas été consultés.

«Le Conseil fédéral répète que la voie bilatérale est absolument vitale pour la Suisse, mais ne propose aucun plan B.» Vincent Maitre, conseiller national (Centre/GE), et coprésident du Mouvement européen suisse

«Il y a deux ans, Ignazio Cassis disait que 80% de l’accord était acceptable, et qu’il ne restait que quelques points de détail. Aujourd’hui, le Conseil fédéral envoie tout à la poubelle, c’est consternant, ajoute Vincent Maitre (Centre/GE), coprésident du Mouvement européen suisse. On voit bien que ce n’est pas l’Union européenne (UE) qui est obtuse et rigide dans ce dossier mais bien la Suisse. Ce qui m’inquiète, notamment pour notre économie, c’est que le gouvernement répète que la voie bilatérale est absolument vitale pour la Suisse, mais ne propose aucun plan B.»