Vous faites partie de ceux qui veulent une commission d’enquête parlementaire (CEP) depuis le départ, pourquoi est-ce indispensable?

Si on n’instaure pas une CEP pour un problème aussi grave que la chute de Credit Suisse, on peut carrément supprimer cet instrument, car on ne l’utilisera jamais. C’est aussi par respect de la population. On se doit de faire toute la lumière et d’utiliser les moyens les plus efficaces pour comprendre ce qu’il s’est passé et proposer des recommandations pour corriger les erreurs.