Affaire d’escroquerie – Tout le monde croyait en Guignard Devant les juges cantonaux, l’ex-star de la gastronomie et ses coaccusés répètent n’avoir jamais cherché à duper. Ils voulaient sauver l’empire du pâtissier. Flavienne Wahli Di Matteo 24 heures

Philippe Guignard est apparu changé jeudi au tribunal cantonal à Lausanne, où se tient son procès en appel. Depuis le jugement de première instance, il a entrepris un traitement intensif. (KEYSTONE/Laurent Gilliéron) keystone-sda.ch

On prend les mêmes et on recommence? Pas tout à fait. Au premier jour du procès en appel de Philippe Guignard et de ses trois coaccusés, un personnage est apparu changé depuis les débats de première instance, en juillet dernier à Renens. L’ex-star de la gastronomie «n’a plus rien à voir avec celui qui était affalé sur une chaise, en pleine décompensation psychique, souligne son avocate, Marianne Fabarez-Vogt. Il a été inadéquat à l’époque, cela l’a empêché de s’expliquer et il paie d’avoir fait mauvaise impression.»

Bipolarité aiguë

Depuis sa condamnation par la Cour correctionnelle du Nord vaudois à 36 mois de privation de liberté, dont la moitié ferme, Philippe Guignard se soigne. Réputé lent à établir, son diagnostic est désormais connu: il souffre de bipolarité aiguë, un trouble qui, selon l’avocate, éclaire d’un jour nouveau les agissements qui lui sont reprochés et son attitude au premier procès. De quoi atténuer peut-être sa responsabilité pénale et lui offrir une nouvelle chance de se défendre de manière plus constructive.