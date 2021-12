Nouvelles technologies – Tout le monde dans le métavers!

Qu’est-ce exactement, ce fameux métavers?

Fanny Parise: D’un point de vue anthropologique, on le définit comme un espace virtuel hébergeant des interactions et des pratiques sociales. Mais ce qui complique beaucoup notre perception du sujet, c’est qu’il existe tout un imaginaire fort autour de ça, porté notamment par les jeux vidéo et la fiction. On y projette nos peurs des excès de la technologie et de la gestion opaque des données personnelles. Cela, évidemment, attise les passions.