C’était le jeudi 21 janvier, à la patinoire des Vernets, soit la veille de la réapparition du coronavirus au sein du vestiaire de Genève-Servette. Après l’entraînement, le massage, Noah Rod vient ouvrir son sac, avec une maturité que les jeunes hommes de son âge (24 ans) n’ont pas souvent. Capitaine d’un vestiaire où les fortes tronches ne manquent pas, il évoque sa fonction et, plus largement, sa carrière.

Genève-Servette avait pris l’habitude d’annoncer viser le titre à chaque début de saison, parfois au risque de faire sourire. Cette année, pas d’annonce. Que faut-il en déduire?

Que le premier objectif, c’est de finir la saison régulière dans le top 6. Après, on sait comment sont les play-off. C’est clair qu’au fond de nous on veut gagner. On ne le cache à personne. Mais on est devenus un peu plus humble. On sait que ce sera très dur. Pour gagner un titre, ça ne suffit pas d’avoir une bonne équipe.