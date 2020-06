Protéger quelques centaines de bâtiments, sur un parc immobilier qui dépasse les 200’000 numéros, c’est réellement une étape?

Oui sans aucun doute. Parce que pour la première fois, on reconnaît la valeur de logements sociaux et de barres d’immeubles par exemple, et non plus seulement des monuments «classiques», généralement le fait des classes dominantes. Il faut conserver les deux évidemment. Mais c’est un tournant social majeur de notre politique: tout le monde verra son patrimoine reconnu. Par là on peut espérer qu’un nouveau public, jeune, branché, populaire, s’intéresse à notre héritage.