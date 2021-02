Lara Gut-Behrami sacrée – Tout l’or du monde ne suffit pas La Tessinoise a remporté son premier titre mondial, devant Corinne Suter qui a offert un doublé à la Suisse lors du super-G. Ugo Curty Cortina d'Ampezzo

A 29 ans, Lara Gut-Behrami avait déjà décroché cinq autres médailles aux championnats du monde. Keystone

La scène n’a duré qu’un bref instant. Alors que l’hymne suisse résonnait au pied des Dolomites, Lara Gut-Behrami a jeté un coup d’œil à sa médaille. Comme pour s’assurer qu’elle tenait enfin entre ses mains le bon métal, le plus précieux de tous. À Cortina d’Ampezzo, la Tessinoise de 29 ans a été sacrée championne du monde pour la première fois de sa carrière.

Le camp suisse célèbre le doublé de Lara Gut-Behrami et Corinne Suter. Keystone

Une revanche sur un destin capricieux qui lui a ramené six autres breloques (presque) sans valeur à ses yeux. Malgré la pression, malgré cette pancarte de favorite si lourde à porter, cette attente prolongée par la météo, Lara Gut-Behrami n’a pas craqué lors du super-G. Cela faisait 32 ans (et le titre de Maria Walliser en 1989) qu’une Suissesse ne s’était plus imposée en vitesse lors de championnats du monde.