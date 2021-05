Swiss, filiale du géant allemand Lufthansa, vit des moments dramatiques. La compagnie s’apprête à licencier près de 780 collaborateurs cette année, dont 120 pilotes, sur plus de 1300 professionnels dans les cockpits. Un sombre contexte dans lequel Clemens Kopetz, 36 ans, vient d’être élu président du syndicat des pilotes de Swiss. Il succède à Kilian Kraus à la tête d’Aeropers. Entretien.

Vous êtes le nouveau président des pilotes de Swiss International Air Lines et de sa compagnie sœur Edelweiss Air. Que pouvez-vous trouver de motivant, d’enthousiasmant dans une telle fonction à un moment pareil?

Je prends la tête d’un syndicat fort bien dirigé par mon prédécesseur et son comité et constitué de collègues expérimentés. Ces éléments faciliteront ma mission. Même si, évidemment, j’aurais préféré entrer en fonction avec une branche du transport aérien bénéficiant d’une conjoncture plus favorable. Mais il est aussi satisfaisant de pouvoir participer aux efforts permettant de surmonter la crise en cours.