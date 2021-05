Votations du 13 juin – Tout nus contre les pesticides de synthèse Un groupe de paysans bios tente dérider les esprits au cœur d’une campagne explosive. Ces Jurassiens revendiquent leur soutien à l’initiative. Lucie Monnat

Des paysans bios jurassiens tentent de dérider la campagne, devenue très tendue. Facebook

Bêcher la terre, faucher les foins, nourrir les animaux, oui, mais tout nus! Bravant la pluie, des paysans bios jurassiens ont tenu à apporter leur soutien à l’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» en réalisant une photo des plus champêtres, fesses à l’air, dans la Ferme de Cerniévillers, aux Pommerats (JU).

Quoi de plus évident que de défendre une agriculture naturelle en tenue d’Adam? L’image réalisée par «Des paysans nus pour donner leur point de vue» a été postée sur les réseaux sociaux le 15 mai. Elle se veut sympathique et vise à dérider une campagne devenue très tendue. Entre affiches vandalisées et chariots de campagne incendiés, elle a même carrément tourné au vinaigre ces derniers jours.