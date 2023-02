Adultes et enfants – Tout (ou presque) sur le Covid long Fatigue, brouillard mental, essoufflement, palpitations, pertes d’odorat – le Covid long peut prendre de multiples formes. Voici la liste des symptômes, dressée en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève. Fanny Giroud Mathieu Rudaz Olivia Beuchat

Trois ans après le début de la pandémie, les causes du Covid long ne sont toujours pas claires. Les symptômes apparaissent après une infection au Covid-19 et durent plusieurs mois, voire des années. Les spécialistes soupçonnent qu’un dérèglement général du système immunitaire est la cause de cette nouvelle maladie. Mais par quels mécanismes biologiques? Cela reste un mystère.