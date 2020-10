Suisse Les délégués de l’UDC et des Verts se réunissent en ligne

Les assemblées des délégués de l’UDC et des Verts se dérouleront samedi virtuellement, en raison du coronavirus. En plus de mots d’ordre, l’UDC se penchera sur l’accord-cadre avec l’UE et les Verts sur la politique agricole.