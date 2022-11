«Par amour pour les animaux.» «Il est tout pour vous, nous faisons tout pour lui.» «Assurez les meilleurs soins à votre meilleur ami.» Un aperçu des slogans visant à convaincre les propriétaires de chats et chiens de souscrire à une assurance pour leur poilu suffit à saisir quelle corde sensible font vibrer les publicitaires.

Comme pour les humains et comme le nombre de propriétaires de chats et chiens, les coûts relatifs à la santé animale ne cessent d’augmenter. Les techniques et outils se développent et se spécialisent, et la relation entre l’humain et sa bête s’intensifie. Ils en parlent comme de leur progéniture, relève un vétérinaire avec lequel nous nous sommes entretenus pour notre article sur le business des vétérinaires.

Assurer Médor et Mistigri apparaît alors comme une solution pour ne pas avoir à lésiner sur leur santé. Les praticiens, régulièrement confrontés à des propriétaires n’ayant pas toujours les ressources financières pour assumer les soins, nous le disent: l’assurance pour animaux domestiques va se généraliser en Suisse, comme c’est déjà le cas ailleurs.

Or, ces mêmes professionnels qui appellent de leurs vœux cette démocratisation mettent également en garde. En l’état actuel des choses, le secteur des assurances pour animaux domestiques est une jungle qu’il est urgent de débroussailler.

Les contrats, quand on les lit en détail, ne couvrent que peu de choses. Il faut que l’animal soit jeune, n’ait jamais connu de pépin de santé, ni de maladie chronique ou héréditaire pour être admissible. Certains assureurs traditionnels n’hésitent du reste pas à expliquer pourquoi eux n’en proposent pas. Il n’est de leur point de vue guère possible de proposer un bon rapport prix-prestations et ces assurances sont inutiles.

Dernièrement, «Le Matin Dimanche» racontait l’histoire d’une Vaudoise à qui on venait d’annoncer que les primes pour son chien allaient doubler. La directrice de l’assurance mise en cause se dédouanait, invoquant le «marché immature qui n’est pas arrivé aux justes prix, comparé aux autres pays européens»…

Les propriétaires de chats et chiens ne doivent pas faire les frais d’un marché inexpérimenté et d’assurances mal ficelées qui n’hésitent pas à les culpabiliser.

