Sortie de presse – Tout sur l'abbatiale de Payerne en 64 pages Pour la première fois depuis 1992, un livre présente l'histoire et l'architecture du monument. Idéal comme souvenir de visite.

Les visiteurs de l’abbatiale de Payerne peuvent en conserver un joli souvenir depuis quelques jours. Alors que la dernière publication consacrée à l’histoire et à l’architecture du site datait de 1992, un ouvrage réactualisé vient de sortir de presse.

De petit format carré et en 64 pages, le livre est rédigé par Anne-Gaëlle Villet, directrice et conservatrice des lieux, et richement illustré de photographies, principalement de Rémy Gindroz.

«Les fouilles archéologiques de 2015-2016 ont permis de préciser certaines étapes constructives et ont remis en question les interprétations passées. Il était temps de proposer une publication récente aux visiteurs», présente l’auteure.

L’historienne Brigitte Pradervand, les archéologues Hervé Clément et Lucie Steiner ou l’adjointe d’exploitation Lydie Zimmermann y ont également apporté leur contribution.

Deux autres livres

Éditée par l’Association du site de l’abbatiale de Payerne (ASAP), la publication reprend les différentes étapes du parcours de visite, inauguré en juillet 2020.

«Elle décrit l’abbatiale et les chefs-d’œuvre qu’elle renferme. Elle dépeint le quotidien des moines clunisiens de Payerne et offre un bref aperçu de l’église paroissiale, de l’ancien hôtel de ville et des fontaines de la place du Marché», communique l’ASAP. Accessible en français et en allemand, l’ouvrage revient aussi sur les différentes phases de restauration de l’édifice.

Deux autres livres sur l’abbatiale sont en chantier au sein de l’ASAP. En cours de rédaction et prévu sur quelque 200 pages, le second prendra la forme d’un récit scientifique du chantier de conservation-restauration de ces dix dernières années. Enfin, une publication sur les plus récentes découvertes archéologiques doit compléter la série.

