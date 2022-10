Les entreprises de notre pays traversent des temps troublés, qui sont aussi des temps troublants. Le paradoxe tient à ceci que les grands indicateurs macroéconomiques sont encore tous orientés favorablement. Le test de résistance grandeur nature qu’a constitué la pandémie a été passé avec brio - mais grâce au déversement de dizaines de milliards d’argent public, on ne doit pas l’oublier. Le PIB a dépassé de plus de 2% son niveau d’avant Covid et reste orienté à la hausse pour l’an prochain. Le taux de chômage est historiquement bas. Les créations d’entreprises et de places de travail se multiplient. La période est faste pour nos exportations. Tout va bien, donc. Et pourtant tout coince.

La crise énergétique inquiète au plus haut point. Des pénuries sont possibles et les directions travaillent à en atténuer les effets. L’explosion des prix est certaine, elle, au point de provoquer des difficultés insurmontables pour certaines exploitations. Les prochaines semaines seront cruciales à cet égard.

«Les grands indicateurs demeurent bien orientés mais les facteurs déstabilisants se cumulent.»

Les troubles et les guerres qui agitent la planète ne nous épargnent que leurs effets les plus tragiques. Nous subissons en revanche la reconfiguration de l’économie mondiale en blocs régionaux, le repli des États sur eux-mêmes, l’affaiblissement de l’Europe dont nous partageons une bonne partie du destin. Très prosaïquement, cela se traduit par des difficultés à s’approvisionner en biens de toutes sortes, ou par des délais de livraison inédits. Plusieurs dirigeants font le constat que leur carnet de commandes a plutôt bonne allure mais que le chiffre d’affaires n’arrive pas à lui ressembler.

Le retour de l’inflation est un autre caillou dans la chaussure des entreprises. Rares sont celles qui peuvent envisager de la répercuter sans autres sur les prix qu’elles proposent à leurs clients. Il n’est pas simple non plus d’en tenir compte pour adapter les salaires des collaborateurs, qui y aspirent très naturellement, et ce alors même que le marché du travail est tendu.

Se concentrer sur ses qualités

Et puis l’inflation est aussi celle de notre franc. Sept ans après la panique causée par l’abandon du fameux taux plancher qui constituait une garantie pour nos entreprises exportatrices, celles-ci sont confrontées à un taux de change où l’euro vaut à peine 95 centimes.

Lorsque se cumulent autant de facteurs déstabilisants, il n’existe pas d’autre choix que de se concentrer sur ses qualités. Le destin économique d’un petit pays comme la Suisse consiste à produire (cher) des biens et des services vendus (chers) en bonne partie hors de ses frontières. Les recettes pour y parvenir sont connues: des formations de premier ordre, du travail en abondance et de qualité, la quête permanente de la stabilité politique et sociale. Il y a là un sacré programme à mettre en œuvre.

Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre Patronal

