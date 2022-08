Un mercredi sur deux – «Tout va bien» un podcast Femina pour adoucir le quotidien Besoin d'un instant zen, d'un moment rien que pour vous? «Tout va bien» est là! Juliane Monnin Ellen De Meester

Vous les connaissez sans doute, vous aussi, ces grandes questions de tous les jours, ces petits soucis avoués à demi-mot devant la machine à café, ces inquiétudes renforcées par le flux d’informations anxiogènes qui nous bombardent.

Dans une société aussi stressante et perfectionniste que la nôtre, nos têtes se remplissent facilement de mille et une idées, missions ou interrogations. Pourquoi suis-je aussi fatigué? Comment retrouver l’équilibre, le temps de vivre? Comment me sentir mieux, renforcer mon énergie, soigner ma santé, adoucir mon quotidien..?

Avec «Tout va Bien», le podcast bimensuel signé Femina, nous vous proposons des réponses rassurantes et des solutions, au-travers de conversations sincères avec des voix pleines de lumières. Comme un petit morceau de sucre dans votre tasse de café. (Ou de thé: par ici, on aime les deux.)

