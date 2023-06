Mère de trois enfants, le sens critique est l’une des compétences clés que je m’efforce de leur inculquer inlassablement avec persévérance et ténacité. Dans un monde d’hyper-information où les fake news se diffusent à la vitesse de la lumière, il est devenu primordial de s’interroger sur la source de chaque information, son contexte et surtout, s’il y en a, les statistiques y relatives.

Alors, à la veille de la Grève des femmes, lorsque je découvre des dizaines d’articles de presse et kyrielle d’autres commentaires sur la Toile portant sur une étude publiée par l’Université de Saint-Gall pour le compte de l’Union patronale suisse qui affirme que 99,3% des entreprises respectent la loi sur l’égalité, je m’interroge. Plutôt deux fois qu’une.

Oui, 99,3% des entreprises analysées respectent la loi sur l’égalité. Jusque-là, tout va très bien Madame la Marquise. Pourtant il faut, il faut que l’on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise: l’échantillon est biaisé!

«Non seulement l’étude diligentée par l’UPS est biaisée, mais surtout elle a été instrumentalisée.»

Premièrement, seules 615 sur les 2144 entreprises contactées ont répondu à ce sondage facultatif et 461 ont été retenues dans le cadre de l’étude. On doit automatiquement se demander qui sont les entreprises qui communiquent leurs résultats sur une base volontaire. Les bons ou les mauvais élèves?

Deuxièmement, seules les entreprises de plus de 100 employés en Suisse sont soumises à la Leg. Elles constituent 1% des entreprises suisses. Les 461 entreprises analysées représentent quant à elles 0,08%. Cet échantillon est-il réellement représentatif?

Enfin, un dernier point: la collecte des données est basée sur l’autodéclaration, sans aucune vérification. Selon l’Université de Saint-Gall, on ne peut donc pas exclure que la méthode de calcul ait été utilisée de manière incorrecte ou que les informations transmises aient été (volontairement ou non) erronées ou lacunaires. Les résultats sont-ils fiables? Je vous laisse méditer sur ces questions et faire appel à… votre sens critique.

En définitive, non seulement l’étude diligentée par l’UPS est biaisée, mais surtout elle a été instrumentalisée. Les nombreux raccourcis, tels que «dans leur écrasante majorité, les grandes entreprises suisses ont un système de rémunération équitable», brandis haut et fort la veille du 14 juin par les détracteurs de l’égalité des genres visent à nier les inégalités salariales et à dénigrer les luttes féministes.

Une différence de 18%

Selon l’OFS, qui, il est bon de le rappeler, prend également en compte les entreprises de moins de 100 personnes, l’écart salarial se situe toujours à hauteur de 18% en 2020. Sur ces 18%, 47,8% sont liés au genre. En Suisse, une femme, à poste égal, à taux de travail égal, à formation égale, à cahier des charges égal et à performance égale, gagne 717 fr. de moins par mois qu’un homme, ce pour la simple et unique raison que c’est une femme.

Alors non, Madame la Marquise, tout ne va pas très bien. Il y a péril en la demeure.

Lisa Rubli-Noetzli Afficher plus Codirectrice de la Fondation EQUAL-SALARY

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.