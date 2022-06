Nouvelle déléguée depuis cinq mois – «Toute famille qui a des interrogations peut venir nous trouver» Muriel Débaz a pris en janvier la tête du Bureau lausannois pour les familles, place Chauderon 9, avec pour mission de faciliter la vie de ces dernières. Entretien. Vincent Maendly

Muriel Débaz, déléguée à la politique familiale de la Ville de Lausanne. FLORIAN CELLA

La grande majorité des parents vivant à Lausanne connaît le BIP, sonore acronyme du Bureau d’information aux parents. Et pour cause: sa vocation est de centraliser les demandes pour obtenir une place en crèche. Moins connu – car plus récent – est le Bureau lausannois pour les familles, auquel il est rattaché. Créé en 2016, le BLF est dirigé depuis janvier par… l’ancienne responsable du BIP, Muriel Débaz.