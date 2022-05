Handicap mental et parentalité – «Toute femme, même avec un trouble autistique, a le droit de devenir maman» Les demandes sont en hausse dans le canton, suscitant de vifs débats dans les institutions. Atteinte de troubles autistiques, une mère témoigne. Claude Beda

Jessica a une fillette de 11 ans. Elle se dit fière d’être maman, mais elle n’aura sans doute pas un deuxième enfant. PATRICK MARTIN/24HEURES

Depuis que le droit à l’intégration, à l’épanouissement d’une vie sexuelle et affective leur est reconnu, les personnes en situation de handicap léger sont plus nombreuses à émettre un désir d’enfant. Le phénomène s’accentue avec la vague d’égalitarisme actuelle et les politiques d’inclusion.