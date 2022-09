Santé déclinante

Depuis une nuit à l’hôpital il y a près d’un an pour des examens jamais précisés, la reine, à la santé déclinante, se montre de plus en plus rarement. La reine a officialisé mardi la nomination de Liz Truss au poste de Première ministre.

Elle avait décidé de rester à Balmoral au lieu de rentrer à Londres, où se passe d’habitude la transition, en raison de ses problèmes de santé. Des images diffusées par le palais ont montré la souveraine souriante et s’appuyant sur une canne, serrant la main de la nouvelle dirigeante.

«Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles en provenance du palais de Buckingham de ce midi», a tweeté Liz Truss. «Mes pensées – et celles de tous les habitants du Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la reine et à sa famille».

Mercredi soir, le palais avait annoncé que la reine avait reporté une réunion en ligne, ses médecins lui ayant conseillé de se reposer. Elle délègue depuis des mois une part croissante de ses fonctions à son fils Charles, qui avait notamment prononcé en mai à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement, l’une de ses fonctions constitutionnelles essentielles.