Trésors naturels en péril – Toute la flore vaudoise dans un atlas et une expo Grâce au travail de 200 bénévoles, le Cercle vaudois de botanique est parvenu à refaire un inventaire complet qui n’avait plus été fait depuis 141 ans! Sylvain Muller

Le Jardin alpin de Pont de Nant est l’un des deux sites qui accueillent l’exposition «L’Atlas – la flore vaudoise d’hier à aujourd’hui». Corinne Aeberhard

Il aura donc fallu aux 200 bénévoles coordonnés par le Cercle vaudois de botanique neuf ans d’une longue et méticuleuse récolte de données pour y arriver. Mais le résultat est enfin là, disponible pour toutes et tous les amoureux de la nature: «L’Atlas – la flore vaudoise d’hier à aujourd’hui» vient de sortir de presse. «C’est un véritable événement pour des milliers de naturalistes», s’enthousiasme Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice au Département de botanique du Muséum cantonal des sciences naturelles et présidente du Cercle vaudois de botanique. «Et pas que pour les Vaudois, puisqu’il sera utile aux spécialistes des cantons voisins.»

L’ouvrage de 950 pages répertorie près de 2500 espèces, dont 1900 indigènes. La dernière publication complète traitant du sujet datait de 1882, il y a donc… 141 ans! Intitulée «Catalogue de la flore vaudoise», elle était l’œuvre du botaniste belge Théophile Durand (1855 – 1912) et de son confrère bellerin Henri Pittier (1857 – 1950).

«Il y a eu plusieurs démarches locales ou régionales, mais depuis 1882, personne n’avait eu la possibilité d’aller jusqu’au bout jusqu’aujourd’hui.» Joëlle Magnin-Gonze, présidente du Cercle vaudois de botanique

Une vingtaine d’années plus tard, constatant des évolutions, des naturalistes demandaient déjà une mise à jour. «Il y a eu plusieurs démarches locales ou régionales, mais personne n’avait eu la possibilité d’aller jusqu’au bout jusqu’aujourd’hui», souligne celle qui est aussi commissaire de l’exposition montée à l’occasion de cette publication par le Muséum cantonal des sciences naturelles de l’État de Vaud*.

Vous trouverez ci-dessous une sélection d’espèces rares et emblématiques, sélectionnées pour les lectrices et lecteurs de «24 heures». «L’orchidée sabot de Vénus est la plus connue, commente la conservatrice. Les autres symbolisent les menaces pesant sur la flore vaudoise: soit parce qu’elles poussent dans des milieux qui disparaissent, les grèves inondables par exemple, comme la littorelle uniflore, soit parce qu’elles souffrent de la hausse des températures moyennes. Le pavot des Alpes ne pourra, par exemple, pas indéfiniment chercher la fraîcheur en gagnant de l’altitude dans les pierriers qu’il affectionne.»

Travail minutieux

L’important travail fourni par les bénévoles a toutefois révélé quelques bonnes surprises. «Principalement des stations que l’on croyait disparues. Cela montre à quel point ces personnes étaient motivées et combien leur travail a été minutieux. Mais ça ne compense pas le fait que deux ou trois cents espèces relativement communes en 1882 sont devenues beaucoup plus rares aujourd’hui.»

Quatre raretés emblématiques

Un sabot de Vénus identifié à Château-d’Œx. J. Guenat

Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus)

Orchidée des forêts claires, en nette régression depuis le «Catalogue de la flore vaudoise» de Durand et Pittier. Plusieurs populations actuelles semblent menacées par l’embroussaillement, la fermeture du couvert forestier ou des transplantations.

Un pavot des Alpes photographié à Château-d’Œx. J. Guenat

Pavot des Alpes ou pavot occidental (Papaver occidentale)

Pavot blanc caractéristique des éboulis calcaires, il est connu à l’état naturel dans les Alpes (massif du Mont-d’Or, de la Gummfluh et du Rubli) et est introduit dans le Jura, dans la région du Mont-Tendre. Dans leur «Catalogue de la flore vaudoise», Durand et Pittier ont développé cette espèce d’une manière inhabituelle (description de son origine, de son histoire dans le canton, etc.).

Une daphné camélée dénichée à Saint-George. J. Guenat

Daphné camélée (Daphne cneorum)

Sous-arbrisseau odorant connu dans notre canton uniquement dans la chaîne jurassienne, principalement dans la région du Marchairuz. Il était déjà commun dans cette région à la fin du XIXe siècle, mais plusieurs anciennes stations n’ont pas été retrouvées.

Une littorelle uniflore repérée dans une zone humide à Onnens. J. Guenat

Littorelle uniflore (Littorella uniflora)

Petite plante des grèves temporairement inondées. Autrefois connue au bord du Léman, du lac de Joux, du lac de Neuchâtel et du lac de Morat. Une seule station vaudoise existe toujours, elle a été redécouverte pendant les inventaires au bord du lac de Neuchâtel! Dans le canton, elle n’est maintenant connue que sous sa forme immergée et stérile, mais des échantillons d’herbier montrent des individus fleuris (en tout cas au bord du Léman). Pour la voir en fleurs de nos jours, il faut aller de l’autre côté de la Suisse…

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.