Portrait de Laura Rod – Toute l’alimentation sans se prendre le melon La coprésidente de SlowFood Suisse milite pour les circuits courts et de nouveaux modèles dans la restauration. Cécile Collet

Laura Rod, nouvelle coprésidente de Slow Food Suisse, dans son jardin de Ropraz. Laurent de Senarclens/24heures

Le cassique de Montezuma est omnivore. Laura Rod a ça en commun avec le petit oiseau du Costa Rica. «Ah non, je n’aime vraiment pas le melon!» corrige la nouvelle coprésidente de Slow Food Suisse (avec Toya Bezzola) en faisant la grimace. Le détail est piquant quand on sait à quel point la cheffe défend dans l’alimentation tout ce que produit la nature, «des racines aux feuilles et du museau à la queue».