Euro 2020 – Toute l’Angleterre attend l’heure du sacre Les Three Lions peuvent dépoussiérer cinquante-cinq ans d’histoire dimanche en finale de l’Euro. L’attente est immense. Les raisons d’espérer évidentes. L’Italie, un ogre à faire tomber. Florian Vaney

Après la folle nuit victorieuse de mercredi à Londres, qui témoigne d’un formidable sentiment de bonheur commun, il reste pourtant encore une finale à jouer. Pour enfin toucher l’extase. KEYSTONE

L’équipe d’Angleterre, c’est comme la famille. On vous l’a donnée sans possibilité, jamais, de vous en débarrasser. Les mots sont tirés du «Times». On peut se dire qu’ils ne valent pas plus ou moins que s’ils étaient destinés à n’importe quelle autre sélection. Ou alors on peut les lire à la lumière des souffrances anglaises de ces cinquante-cinq dernières années.

De ce demi-siècle sans toucher un trophée majeur. D’un standing et de promesses qui n’ont jamais vraiment trouvé écho dans les résultats. De cette passion populaire systématiquement salie par la défaite.