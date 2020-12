Annulation des festivités – Toutes ces fois où l’Escalade fut mise sous cloche Ce week-end, les Genevois ne célébreront pas l’anniversaire de la bataille de 1602 pour cause de pandémie. Un fait rare, mais pas unique. Rappel historique. Irène Languin

La nuit de l’Escalade, lithographie d’Alice Bailly, fin du XIXe siècle. BGE CENTRE D’ICONOGRAPHIE GENEVOISE

Adieu fifres, tambours, cortège et Picoulet. Cette année, les Genevois ne pourront pas fêter leur belle Escalade à travers la ville. L’ennemi de la République, en 2020, ne porte point de cuirasse: c’est un virus à couronne. Pour éviter un «risque majeur et évident» de propagation de l’épidémie dans des ruelles exiguës, la Compagnie de 1602 a annoncé, le 1er octobre, qu’elle renonçait à célébrer le 418e anniversaire de la victoire de Genève sur les troupes du duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie. ​

Annuler la commémoration de la bataille de 1602, voilà un événement fort rare dans l’histoire genevoise – même la grippe espagnole de 1918-1919 n’avait pas triomphé du cortège. Les célébrations connurent, cependant, des éclipses au cours des quatre siècles qui nous séparent des hauts faits de nos ancêtres sur les remparts. Les interdictions ou les reports furent essentiellement dus à des motifs politiques, et cela n’empêcha jamais les habitants de la Cité de Calvin de faire subsister la mémoire de l’Escalade en festoyant dans leurs logis.

Terreau pieux, option sérieux

Dès le lendemain de la mise en déroute de l’ennemi, les Genevois ont souhaité marquer l’événement. Ainsi, le 21 décembre 1602, l’Église «invite la population à jeûner et à participer à un culte pour rendre grâce à Dieu de son secours», comme l’écrit Henri Roth dans «Les mascarades oubliées de l’Escalade», paru en 2019 aux Éditions Slatkine. Le ton de la célébration est donné: il s’ancre dans le terreau pieux, option sérieux, de la Genève réformée du début du XVIIe siècle.

Si la tradition de se réunir au temple pour glorifier la protection du Très-Haut perdure, des appétits plus terrestres de festins et de liesse surgissent rapidement: «Du culte on passe à la chanson, du jeûne au banquet, indique Henri Roth. La commémoration purement religieuse se double d’une fête populaire.» Les premières mascarades sont attestées dès 1670, sous l’œil outré du clergé, qui tente sans relâche de sangler les joyeux débordements carnavalesques dans le corset de la bienséance chrétienne. D’autant que chants moqueurs et déguisements lui font craindre une fâcherie avec les voisins savoyards et français.

Bon an, mal an, les célébrations se déroulent sans accrocs jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, qui voit s’ouvrir une longue ère de mise sous cloche de la fête de l’Escalade. En 1782, les armées bernoises, françaises et sardes interviennent à Genève afin de mater par les armes un soulèvement populaire et rétablir un gouvernement aristocratique. Pour la première fois, la commémoration est interdite, «pour ne pas déplaire au roi de Sardaigne», qui se trouve être aussi un prince de la Maison de Savoie, relate l’historien Claude Bonard dans le dernier bulletin de la Compagnie de 1602; interdiction renouvelée les années suivantes, avant une abolition définitive en 1785.

Soupe, dinde et cardons

Le «Cé qu’è lainô» se voit officiellement retranché du champ public durant une décennie, avant que la révolution genevoise de 1792 ne renverse le pouvoir et permette le rétablissement de la fête l’année suivante. La trêve s’avère de courte durée. De 1798 à 1813, Genève est annexée par la France de Napoléon. Pendant cette période, l’occupant prohibe les célébrations des événements de 1602, dont le souvenir se perpétue toutefois dans les foyers «autour d’une soupe, de la dinde et du cardon», selon Claude Bonard. Pour l’anecdote, le dodu volatile s’appelait volontiers, à l’époque, «autruche de Jussy».

Cette mise en sourdine se poursuit après la Restauration de la république le 31 décembre 1813, laquelle gèle la commémoration de l’Escalade. «Une fois encore, il s’agit de ménager les Savoyards et les Français des «Communes réunies», ces territoires catholiques rattachés au jeune canton de Genève», lit-on sous la plume d’Henri Roth. Cela n’empêche pas de manifester clandestinement sa gaîté les 11 et 12 décembre. Les enfants se déguisent et s’en vont chanter dans les cafés pendant que les familles mettent beaucoup de zèle à mitonner de dignes agapes.

Amadouer l’électeur catholique

Les évocations masquées et populaires se poursuivent sous le règne de James Fazy, sans pour autant que l’Escalade ne se célèbre officiellement. Soucieux d’amadouer ses électeurs catholiques, le conseiller d’État radical s’y oppose en effet farouchement. Mais les commémorations reprennent un lustre protocolaire à la fin du XIXe siècle, avec notamment l’organisation d’un cortège historique en 1892.

L’année du tricentenaire est marquée par une complication tout à fait inédite. Alors qu’on prévoit d’organiser un double cortège le 12 décembre 1902, jour décrété exceptionnellement férié, des mouvements sociaux sans précédents se déclarent à travers le canton. Depuis la fin de l’été, les traminots sont en conflit avec leur direction. La grève qu’ils instaurent devient bientôt générale, contraignant les organisateurs à repousser les festivités – un défilé au format réduit est tout de même mis sur pied par le Cercle des arts et des lettres. «Finalement, le grand cortège se tiendra le 1er juin 1903, raconte l’historien Bernard Lescaze. Il en existe des photos, sur lesquelles les dames apparaissent en bras de chemise!»

Les annales de la Compagnie de 1602, fondée en 1926, retiennent encore deux autres annulations de la procession historique: en 1922, elle est suspendue en raison des sérieux soucis de trésorerie de son organisateur, le Comité de l’Escalade patriotique. Dix ans plus tard, le Conseil d’État l’interdira, suite à la tragique fusillade du 9 novembre 1932, durant laquelle treize manifestants tomberont sous les balles de l’armée sur la plaine de Plainpalais.

En 2020, la fête de l’Escalade doit plier face à un adversaire qui ne se soucie guère de diplomatie, de frontières ou de foi. Cependant, les Genevois en ont connu d’autres et savent comment gueuletonner et bien dire les cantiques au coin de l’âtre. La pandémie obligeant à ne se réunir qu’en cercles restreints, la marmite sera plus petite, voilà tout.