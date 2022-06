Les coopérateurs Migros ont plébiscité massivement le maintien de l’interdiction volontaire de commercialisation d’alcool observée depuis sa création par le géant orange de la grande distribution dans ses magasins et restaurants. Chacune des dix coopératives régionales a balayé la proposition, indique jeudi un communiqué.

Migros Tessin avec 45% de oui à une vente d’alcool et Migros Valais avec 40% se sont montrées les plus enclines au changement. Migros Zurich et Migros Aare par contre ont voté à 80% en faveur d’un maintien du statu quo.