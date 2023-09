Toxicomanie à Lausanne – La task force antidrogue déploie ses premiers effets Dix jours après le lancement d’un plan de pacification de la place de la Riponne, reportage sur place pour parler aux habitants, commerçants et toxicomanes. Thibault Nieuwe Weme Dominique Botti

Lausanne, le 25 août 2023, La place de la Riponne sous son aspect sécuritaire. Scène de la drogue et marginaux. ©Florian Cella/24 h

Seringues, drogue, étrons, incivilités… Suite à un été particulièrement tendu, la Ville de Lausanne annonçait fin août la création d’une task force de 42 policiers pour rétablir l’ordre sur la place de la Riponne. Le but: occuper l’espace en continu et amender les mauvais comportements. Dix jours plus tard, nous nous sommes rendus sur place pour faire un premier bilan de l’opération.