Toxicomanie à Lausanne – «Notre nouveau groupe antidrogue doit rétablir l’ordre à la Riponne» Face au chaos qui règne sur la place, la police crée une task force de 42 agents pour rappeler les règles de la vie commune aux personnes dépendantes. Entretien avec le municipal chargé de la Sécurité Pierre-Antoine Hildbrand. Dominique Botti

Le municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de la Sécurité, déploie de gros moyens pour lutter contre les mauvais effets de la toxicomanie au centre-ville. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

La place de la Riponne a un problème de drogue depuis longtemps. La situation déjà morose s’est dégradée ces derniers mois. Tout est désormais plus visible: les dealers, les consommateurs, les seringues, le crack, les étrons et autres incivilités. Phénomène nouveau: les toxicomanes se piquent dans la rue, de jour et en public, comme l’a rappelé «20 minutes» cette semaine. Face à cette tension, la Ville de Lausanne a décidé d’agir. Entretien avec le municipal chargé de la Sécurité Pierre-Antoine Hildbrand.