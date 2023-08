Tradition à Colombier-sur-Morges – Les anciens volent au secours du gymkhana de tracteurs Les effectifs de la Jeunesse ne suffisaient plus pour organiser l’événement annuel. La génération précédente s’est portée volontaire pour la cuvée 2023. Et après? Lucas Philippoz

Les anciens de la Jeunesse ont dû mettre la main à la pâte pour assurer la tenue de l’événement né en 1984. Ici, l’un des obstacles du gymkhana: une bascule sur laquelle rouleront les concurrents. CHANTAL DERVEY/VQH

«Depuis petit, je suis admiratif de ce gymkhana et des personnes qui l’organisent.» L’enthousiasme de Loïc Parlier n’est visiblement pas unanime. La Jeunesse de Colombier, dont il a été propulsé président il y a six mois, ne compte plus que sept membres. Et seules deux bonnes âmes se sont annoncées pour organiser l’emblématique manifestation née en 1984.

Or «il est très important qu’on perpétue la tradition», estime-t-il. Son avis est partagé par les anciens de la Jeunesse, qui n’ont pas hésité à reprendre l’organisation de l’événement au pied levé. «Nous avions l’habitude de donner des coups de main les années précédentes, alors nous avons volontiers pris le relais pour que l’aventure perdure», résume le président du comité d’organisation, Julien Michel.

«Nous nous voyons chaque année pour une broche ou des concours de tambours, mais c’est autre chose de travailler ensemble sur plusieurs mois.» Julien Michel, l’un des anciens de la Jeunesse de Colombier, qui réside désormais à Cuarnens

Une vingtaine de personnes planchent, depuis le printemps, à l’organisation de ce concours d’adresse au volant de machines agricoles et de chantier, qui mêle parcours d’obstacles et épreuves de précision. Entre 90 et 180 participants sont attendus sur les hauts de Morges ce week-end.

Pour les anciens, ce coup de pouce est l’occasion de se réunir autour d’un projet conséquent. «Nous nous voyons chaque année pour une broche ou des concours de tambours, mais c’est autre chose de travailler ensemble sur plusieurs mois», poursuit Julien Michel, qui habite désormais à Cuarnens.

Qui pour reprendre les rênes?

Qu’importe la bonne humeur qui régnait lors des préparatifs ou l’affluence ce week-end, la question de l’organisation de la prochaine édition se pose déjà avec insistance. En papa d’enfants impliqués et bientôt en âge de rejoindre la jeunesse, Pascal Rufer positive et estime que cette dernière pourrait reprendre les rênes dès l’an prochain.

«Notre espoir est que ce soit le cas d’ici un ou deux ans maximum, nuance Julien Michel. Honnêtement, je m’attends à ce que ça dure un peu plus longtemps». Et de préciser que les anciens se sont déclarés disposés à assurer l’intérim tant que nécessaire.

Quant à Loïc Parlier, il avoue peiner à se projeter à moyen terme. «À la fin de l’année, deux de nos membres partiront et quatre devraient nous rejoindre. Si tout le monde est motivé, nous pourrions organiser une édition avec huit ou neuf personnes.»

La fusion avec une jeunesse voisine n’étant pas à l’ordre du jour, le président entend s’atteler à fédérer un groupe «en développant une dynamique basée sur la bonne volonté, l’entente et l’amitié.» Une tâche qui ne s’improvise pas, comme manier un tracteur de plusieurs tonnes sur une bascule reposant sur un cylindre.

À défaut de réelle urgence, une échéance est annoncée: 2026, année où Colombier espère accueillir la finale nationale de la discipline. Loïc Parlier espère de tout cœur que «sa» commune puisse remplir ses obligations d’hôte.

