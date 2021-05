Culture – «Tradition et transgression» seront au coeur de Sion Festival La 56e édition du festival sédunois mettra en dialogue la musique classique avec d’autres formes artistiques, selon ses organisateurs.

Détournements, réappropriations ou arrangements d’oeuvres du passé: la 56e édition du Sion Festival s’inscrit «entre tradition et transgression». Dévoilé lundi à Sion, le programme propose cet été 14 concerts mêlant musique classique, contemporaine, folklore et pop.

L’idée est de mettre en dialogue la musique classique avec d’autres formes artistiques, ont fait savoir en conférence de presse les organisateurs de cette édition qui se déploie du 20 août au 5 septembre. Le célèbre duo Igudesman & Joo, qui se joue des codes, fera par exemple se rencontrer la musique classique et la comédie pour rendre hommage à Beethoven.

L’Ensemble Janoska – quartette cordes-piano – jouera des morceaux des Beatles réarrangés à sa sauce et le Quintetto Bislacco de Lugano revisitera avec humour des oeuvres de Bach à Parker. Tandis que l’Ensemble Agora de Lyon proposera Heureusement qu’on ne meurt pas d’amour (d’après L’Arlésienne de Bizet/Daudet) en collaboration avec la comédienne Anne Girouard – connue pour son rôle de Guenièvre dans la série française Kaamelott.

La vieille ville de Sion animée

À l’affiche figurent aussi d’autres grands noms de la scène musicale internationale comme Janine Jansen, Julia Zilberquit, Kolja Blacher, Sergei Babayan, mais aussi le théâtre de marionnettes géorgien Gabriadze ou le choeur d’hommes – également géorgien – Rustavi. Il y aura aussi un concert pour familles avec les Ministrings de Lausanne qui «entraînera petits et grands sur la route du voyage avec ses musiques nomades».

Le 21 août, le festival vivra sa traditionnelle journée «Musique en fête» durant laquelle une douzaine de concrets gratuits animeront la viellie ville de Sion grâce à l’engagement du Conservatoire cantonal et de divers partenaires culturels sédunois.

«De non essentielles, la culture, et la musique en particulier, sont passées à indispensables! En ces temps troubles et tristes, plus que jamais, nos amis artistes et musiciens nous permettront de respirer mieux et de sourire enfin», a souligné le directeur général du festival Olivier Vocat, se disant «soulagé» que l’événement ait lieu en 2021.

Billetterie ouverte dès mardi

Pour sa 56e édition, le Sion Festival a également commandité deux oeuvres dont l’une, Piccolo Concerto Grosso, a été écrite par le Lausannois Richard Dubugnon. Elle sera interprétée en première mondiale par l’Orchestre du Sion Festival sous la direction de Gilbert Varga – fils de Tibor Varga. En dialogue direct avec des compositeurs du passé, l’oeuvre «s’insère parfaitement dans la ligne artistique et éditoriale de cette édition», selon le communiqué.

À noter que les deux finales du Concours international de violon Tibor Varga sont intégrées au programme du festival. Elles auront lieu les 2 et 4 septembre à la Ferme-Asile de Sion.

La billetterie s’ouvrira par contingents à partir de mardi, au fur et à mesure de la levée des restrictions sanitaires, ont rappelé les organisateurs.

