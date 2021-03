États-Unis – Trafic de drogue: le frère du président hondurien écope de la perpétuité Tony Hernandez, frère du chef d’État Juan Orlando Hernandez, a été condamné à la prison à vie par la justice US pour avoir exporté près de 200 tonnes de cocaïne sur le sol américain.

Le prévenu avait la protection de son frère Juan Orlando Hernandez (photo) pour son trafic, selon les USA. AFP

Tony Hernandez, frère du président hondurien Juan Orlando Hernandez, a été condamné mardi à la perpétuité par un juge fédéral new-yorkais, après avoir été jugé coupable d’avoir expédié quelque 185 tonnes de cocaïne aux États-Unis.

Cette condamnation a aussitôt été jugée «scandaleuse» par le président hondurien, dans une déclaration distribuée à la presse à Tegucigalpa par la présidence. «Je trouve scandaleux, incroyable que les faux témoignages d’assassins avérés soient écoutés et valorisés de cette façon», a-t-il affirmé. «Ce qui s’est produit aujourd’hui (mardi) est quelque chose de très dur pour ma famille et je ne le souhaite à personne», a-t-il ajouté.

Tony Hernandez, un ex-député de 42 ans, avait été arrêté à Miami en novembre 2018. En octobre 2019, après deux semaines de procès à New York, il avait été jugé coupable de trafic de drogue -- trafic pour lequel il avait la protection de son frère, selon les procureurs américains --, faux témoignage et possession d’armes à feu.

Sa famille au Honduras a elle aussi clamé mardi soir son «innocence» et confirmé qu’il ferait appel, dans un communiqué diffusé par la présidence hondurienne. «Juan Antonio Hernandez est innocent et face à une décision absolument injuste et inhumaine, il a décidé de faire appel», ont affirmé ses proches dans ce communiqué.

Le juge Kevin Castel a estimé que la prison à vie, assortie de restitutions et confiscations équivalentes à 138,5 millions de dollars, était «pleinement méritée», plutôt que la peine minimale de 40 ans de prison pour laquelle avait plaidé l’avocat de la défense, Peter Brill.

Le magistrat a cité les énormes quantités de cocaïne importées par Tony Hernandez aux États-Unis, les meurtres et intimidations de témoins qu’il a commandités, le fait qu’il ait même apposé «sa propre marque, TH» sur certaines cargaisons, et l’absence de circonstances atténuantes pour cet homme bien né et éduqué. «Il était député du Congrès du Honduras et aurait pu utiliser son pouvoir pour de bonnes causes mais il a choisi une direction totalement opposée», a encore souligné Kevin Castel.

Le procureur fédéral Matthew Laroche a, lui, insisté lors de l’audience sur les liens entre l’accusé et le chef d’État hondurien. Il a souligné que Tony Hernandez avait conspiré avec «des alliés puissants», dont «son frère, le président», pour faire du Honduras un «narco-Etat virtuel». Il a aussi reproché à Tony Hernandez de n’avoir montré «aucun remords» et d’avoir utilisé son temps de parole à l’audience de mardi uniquement pour «se plaindre de son avocat».

Tony Hernandez, avocat de formation, a en effet déploré devant le juge ne pas avoir pu voir suffisamment son avocat et avoir été «privé de ses droits» de défense. Son avocat a indiqué qu’il ferait appel de la condamnation.

Nouvelles «douloureuses»

Le président hondurien Juan Orlando Hernandez, qui n’a jamais été inculpé et dirige le Honduras depuis 2014 après sa réélection, avait dit s’attendre à des nouvelles «douloureuses» de l’audience new-yorkaise, dans un tweet avant l’audience.

Juan Orlando Hernandez, surnommé «JOH», avait à nouveau balayé toutes les accusations et dénoncé comme des «mensonges» les témoignages ayant conduit à condamner son frère.

Lors du procès en octobre 2019, Alexander Ardon, ex-narcotrafiquant et ex-maire hondurien, avait notamment affirmé à la barre avoir assisté en 2013 à une réunion lors de laquelle Joaquin Guzman, alias «El Chapo», co-dirigeant du cartel de Sinaloa incarcéré aux États-Unis, avait remis un million de dollars en espèces à Tony Hernandez, destinés à la campagne électorale de son frère.

Témoignages à l’appui, le procureur fédéral avait affirmé que Tony Hernandez était impliqué dans le trafic de cocaïne depuis au moins 2004, opérant «avec une impunité totale» grâce à la protection de son frère, contribuant à «pourrir les institutions du Honduras».

Mardi, une trentaine de manifestants attendaient devant le tribunal de Manhattan, armés de panneaux disant notamment «Fuera JOH» (JOH dehors). Des opposants au président hondurien avaient déjà manifesté à la fin du procès pour demander sa démission.

Le président hondurien s’est aussi trouvé impliqué lors du récent procès d’un autre narcotrafiquant hondurien, Geovanny Fuentes, jugé coupable la semaine dernière. Lors des audiences, deux témoins ainsi que le ministère public ont accusé «JOH» d’avoir assuré la protection de Geovanny Fuentes et de son trafic, en échange de pots-de-vin. Là encore, le président a rejeté les allégations et accusé les témoins de chercher à obtenir la clémence de la justice américaine par n’importe quel moyen.

AFP

