La mort du dealer de rue nigérian Mike Ben Peter à Lausanne hante le canton depuis 2018. Le récent acquittement des six policiers accusés d’homicide par négligence n’a pas fait taire la polémique. L’opinion prime toujours sur les faits: le débat se limite ainsi à un choix binaire et donc stérile. Pour ou contre la police? Prohibition ou légalisation de la drogue? Ouverture ou fermeture des frontières?

La réalité du terrain est beaucoup plus complexe que cela. Le hasard fait que, au moment de ce procès controversé, nous étions en train de boucler notre enquête sur l’opération «Pilatus» de la police de Lausanne. Ce dossier est «extraordinaire»: des saisies record, une filière nigériane démantelée, une dizaine de condamnés. Une réussite qui contraste avec le fiasco mortel de l’affaire Mike Ben Peter.

Notre point fort du jour montre que la police sait mieux faire. Sa lutte antistup ne se limite pas à envoyer des agents fraîchement diplômés traquer seuls des vendeurs de boulettes à la petite semaine dans les rues froides d’une nuit d’hiver. En matière de lutte contre l’illégalité, l’opération «Pilatus» est bien plus efficace. Elle a mobilisé pendant dix mois les meilleures techniques d’investigation: vidéosurveillance, filatures, analyses téléphoniques, interrogatoires et arrestations dans les règles de l’art.

«Personne n’avale 1 kilo de cocaïne par plaisir. Personne n’aime risquer sa vie pour la vente de quelques boulettes.»

Ce coup de filet rappelle une autre vérité. Le trafic se nourrit de la misère des pays du Sud. Les membres de la filière sont des migrants qui sont venus en Espagne pour travailler. C’est à la suite d’une crise économique qu’ils disent être tombés dans le marché de la drogue, par hasard et par nécessité. Personne n’avale 1 kilo de cocaïne par plaisir. Personne n’aime risquer sa vie pour la vente de quelques boulettes.

Confronter l’affaire Mike Ben Peter à l’opération «Pilatus» pose aujourd’hui une question: et après? La mort d’un dealer, le démantèlement d’une filière n’ont pas fait disparaître le marché. Ils sont des milliers à vouloir prendre la place. Face à cela, nos policiers qui travaillent au plus près de leur conscience risquent tous les jours l’accident. Et si la solution du problème n’était pas que sécuritaire, mais aussi sociale (pour la consommation) et politique (pour la revente)? En Suisse, des villes réfléchissent à tester une régulation contrôlée de la cocaïne, après celle du cannabis.



Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

