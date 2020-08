Transports ferroviaires – Trafic des trains perturbé entre Lausanne et Genève Une ligne restreinte entre Gland et Nyon a provoqué retards et suppressions de trains ce lundi après-midi. Corentin Chauvel

Trafic perturbé entre Lausanne et Genève. 24 HEURES /Jean-Paul Guinnard

En raison d’une ligne restreinte entre Gland et Nyon, le trafic ferroviaire était perturbé ce lundi après-midi entre Lausanne et Genève. Des retards et des suppressions de trains ont eu lieu jusqu’à 17h.

Deux trains ont été supprimés entre 15h et 16h. D’autres ont connu le même sort jusqu’à 17h. La perturbation a par la suite été levée, des retards étant encore à prévoir néanmoins, mais plus aucune suppression de train. Plus d’informations en cliquant ici.

Les perturbations ont touché des trains circulant dans les deux sens.