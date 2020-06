Aéroport de Zurich – Trafic passagers réduit à néant en avril et en mai L’aéroport de Zurich estime qu’il faudra attendre jusqu’en 2023 pour renouer avec le niveau d’avant la crise.

L'aéroport de Zurich a vu sa fréquentation réduite à peau de chagrin au cours des mois d'avril et de mai. Dans un communiqué, Flughafen Zürich voit s'esquisser une amorce de reprise, sans toutefois trop se hasarder à formuler des prévisions pour l'exercice en cours.

Au cours des deux derniers mois, le trafic passagers s'est effondré de près de 99% en comparaison annuelle dans le principal aéroport du pays, selon un communiqué diffusé jeudi soir. Flughafen Zürich assure avoir pris des mesures d'urgence afin de juguler les coûts et les investissements, tant sur son site principal que sur les autres aéroports dont elle est concessionnaire.

Fermeture dès mi-mars

L'entreprise cotée à la Bourse suisse préfère se garder de toute projection chiffrée sur l'évolution du volume de trafic pour l'exercice en cours. Elle estime cependant qu'il faudra attendre jusqu'en 2023 pour renouer avec le niveau d'avant la crise.

En dépit des circonstances actuelles, l'aéroport de Zurich est en pleines tractations avec les compagnies aériennes pour la prochaine période de taxes. Au vu de l'effondrement du trafic et du temps nécessaire au retour à la normale, «une réduction des taxes, telle qu'attendue avant le crise, ne semble plus appropriée».

La plupart des commerces et des restaurants ont dû fermer dès mi-mars sur injonction du Conseil fédéral. Certains ont été autorisés à rouvrir dès avril et tous ont repris leur activité à partir de mi-mai. Toutefois, le redressement des recettes commerciales dans le secteur voyageurs va prendre plus de temps que dans la zone tout public, prévient la société.

Pas de dividende au titre de 2019

Le vaste projet immobilier «The Circle» en revanche n'a été que peu affecté par la crise de Covid-19, hormis de «légers retards» pour certains travaux de finition. Le taux de pré-location est actuellement de plus de 75% et devrait atteindre 80% d'ici la livraison prévue en octobre. «Il n'y a pas eu jusqu'ici de désistements ou d'ajustements importants de contrat», assure la direction.

Diverses mesures ont été prises afin de préserver les liquidités. Les charges d'exploitation et les dépenses d'investissement ont été immédiatement réduites, et le conseil d'administration va recommander aux actionnaires de l'aéroport de renoncer à leur dividende pour l'exercice 2019.

