Situation météo (direct) – Congé général dans les écoles du Pied du Jura

Trafic routier saturé

Le trafic était largement saturé vendredi matin sur le réseau routier vaudois et très perturbé sur le réseau ferroviaire romand en raison des fortes chutes de neige. Aucun accident grave ni carambolage n’était signalé jusqu’ici, en revanche de nombreux dégâts matériels sur des voitures à la suite d’incidents liés à des glissades.

La circulation était au ralenti et saturée sur les axes autoroutiers de l’arc lémanique, de Genève en direction de Neuchâtel, Fribourg et du Valais, en passant par Lausanne et Yverdon, selon la police cantonale vaudoise, interrogée par Keystone-ATS.

Les gros camions et véhicules lourds devaient sortir à la hauteur d’Orbe et se parquer au port franc de Chavornay sur l’autoroute A1 entre Lausanne et Yverdon, dans les deux sens. Les même types de véhicules devaient quitter l’autoroute A12 entre Vevey et Fribourg, dans le sens de la descente du «toboggan» entre Châtel-St-Denis et Vevey, a précisé une porte-parole de la police.