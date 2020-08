Éditorial – Tragique espoir pour le Liban Andres Allemand

L’aide d’urgence afflue à Beyrouth, où l’énorme explosion de mardi a fait au moins 158 morts, 6000 blessés et des centaines de milliers de sans-abri… Mais au-delà de l’effort humanitaire, la communauté internationale s’inquiète déjà de la reconstruction de la capitale meurtrie. Ce Liban stratégique à la stabilité politique si fragile, ce Liban déclaré en faillite début mars, il faut absolument éviter qu’il ne s’effondre tout à fait.

Certes, le Pays du Cèdre n’en est pas à sa première reconstruction. Il a fallu, par exemple, se relever de la guerre civile. Mais d’habitude, le Liban ne manque pas de parrains. Il y en a même un peu trop. La France, ancien pouvoir colonial, a toujours mobilisé le soutien occidental. L’Arabie saoudite a poussé en avant les intérêts de la communauté sunnite. L’Iran a financé abondamment un Hezbollah chiite dont la milice est plus importante que l’armée libanaise!



A lire: Beyrouth-Est en ébullition face à «l’incurie» du pouvoir

Cette fois-ci, pourtant, au lieu de rivaliser, les parrains se font désirer. À commencer par les Occidentaux. Paris a beau avoir convoqué ce dimanche par visioconférence une grande réunion des pays donateurs, le président Macron a prévenu que les millions annoncés ne seront pas un «chèque en blanc» pour l’État libanais. Il y a deux ans déjà, 11 milliards de dollars avaient été promis mais conditionnés à des réformes… qu’on attend toujours. Et en mai dernier, lorsque Beyrouth a demandé un prêt de 10 milliards de dollars au Fonds monétaire international, là encore des réformes ont été réclamées.

«D’habitude, le Liban ne manque pas de parrains. Il y en a même un peu trop»

Ces pressions sont d’autant plus fermes que l’Iran et l’Arabie saoudite sont affaiblis. Téhéran n’est plus en situation de financer l’influence chiite au Liban, qui coûtait 700 millions de dollars par an. Entre les sanctions américaines, la chute des prix du pétrole et la pandémie, l’économie iranienne est exsangue. Quant à l’Arabie saoudite, dont la rente pétrolière a fondu, son influence a pâli depuis l’étrange «prise en otage» du premier ministre libanais fin 2017 à Riyad.

Dans leur malheur, les Libanais ont peut-être cet espoir: en finir avec un système qui a favorisé le clientélisme des leaders de communautés (chrétiens, sunnites, chiites) et de leurs parrains étrangers, pour enfin développer un véritable État.

Andrés Allemand Afficher plus Andrés Allemand, rubrique monde

Fusszeile