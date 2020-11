En deux temps trois mouvements la Municipalité de Lausanne a délivré au mois d’août le permis de construire pour l’extension du Tribunal cantonal à l’Hermitage. À peine deux mois s’étaient écoulés entre la mise à l’enquête du dossier et l’octroi du permis de construire.

S’agissait-il de travaux mineurs ne nécessitant pas de grandes consultations? D’un projet sans grand impact sur son environnement et le paysage? Que nenni! Il ne s’agit ni plus ni moins d’un nouveau bâtiment cylindrique de six étages mordant joyeusement sur l’écrin de verdure sis à l’est de l’actuel tribunal.

«La nouvelle extension du tribunal bouchera pour les prochaines décennies l’échappée visuelle spectaculaire tant appréciée.»

L’intégration ratée du nouveau bâtiment dans son environnement résulte d’une succession de choix malheureux, comme le choix du périmètre du concours d’architecte, de la forme du bâtiment, de sa hauteur et de sa volumétrie qui dénatureront gravement le paysage bucolique de la campagne de l’Hermitage. Quant à la forme, on relèvera que le Canton a planifié son projet sans aucune consultation avec la Ville de Lausanne.

Une fois édifiée, la nouvelle extension du tribunal bouchera pour les prochaines décennies l’échappée visuelle spectaculaire tant appréciée par les nombreux aficionados du coin. Que cette vue soit expressément relevée par l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) qui la qualifie de «panorama époustouflant sur la ville», que la population lausannoise se soit déjà à deux reprises battue en faveur de la conservation de ce magnifique parc, et que la Municipalité lausannoise ait engagé sa législature sur la préservation et la valorisation des espaces verts, tout cela ne semble avoir guère compté pour le syndic qui s’est incliné – pour ne pas dire courbé - devant Sa Seigneurie le Canton. Ce dernier a fait montre d’une indifférence totale à l’égard du patrimoine paysager et naturel lausannois, menant tambour battant une procédure hâtive au prix d’une concertation alibi avec les associations concernées.

Procédure bâclée

On s’étonne aussi de la retenue des services spécialisés de la Division monuments et sites et de la déléguée à la protection du patrimoine qui ont préavisé positivement le projet. Quelle était l’urgence pour justifier une procédure tout à la fois bâclée et hâtive, pourquoi ne pas avoir étudié des variantes d’emplacement moins dommageables, et surtout pourquoi ne pas avoir impliqué la population dans une démarche transparente et ouverte?

Aucune réponse à ces interrogations n’a été apportée, malgré la question déposée au Conseil communal. Les Verts-e-s lausannois-e-s, ainsi que les associations environnementales ont bien tenté de s’opposer au projet. La célérité de la procédure conduite par la Ville, faisant ainsi, pour des motifs inconnus, le jeu du Canton, a eu raison d’un débat loyal et équitable sur un enjeu majeur du paysage de la capitale vaudoise. Un gâchis pour le parc de l’Hermitage et une trahison pour les Lausannnois-es.