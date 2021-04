Grisons – Trains de chantier accidentés près de Cazis Le trafic ferroviaire a été interrompu jeudi entre Rhäzüns (GR) et Thusis (GR) après qu’un train de chantier en a heurté un second près de Cazis (GR). L’accident a fait un blessé léger. Les perturbations sur le réseau ont pris fin peu avant minuit.

Foto Police cantonale GR

La collision est survenue dans la nuit de mercredi à jeudi, peu après 02 h 30, dans une zone de travaux située entre Cazis et Rodels-Realta. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers de francs, a indiqué jeudi matin la police grisonne.

Un train de chantier en a percuté un autre qui se trouvait à l’arrêt. Un employé des RhB, qui se trouvait à bord du train arrêté, a été légèrement blessé. Le Service suisse d’enquête de sécurité est à pied d’œuvre.

Pour le trafic régional, un service de bus avait pris le relais entre Rhäzüns et Thusis. Pour la ligne de l’Albula, entre Coire et St-Moritz, des bus de remplacement ont circulé entre Coire et Thusis. Les voyageurs à destination de l’Engadine étaient priés de passer par la ligne de la Vereina, au départ de Landquart (GR).

ATS

