CFF – Trains supprimés entre Neuchâtel et Bienne Les trains directs et régionaux entre les deux villes ont été supprimés ce jeudi à 14h00 suite à un accident de personne. Le dérangement devrait durer jusqu’à 16h20, ont indiqué les CFF.

Certains trains annulés ont été remplacés par des bus. KEYSTONE

Les trains directs IC5 ne circulent plus depuis jeudi à 14h00 entre Neuchâtel et Bienne (BE). Le dérangement va durer probablement jusqu'à 16h20, indiquent les CFF sur leur site.

Le problème est dû à un accident de personne. Les trains régionaux entre Bienne et Neuchâtel sont supprimés et remplacés par des bus entre Cornaux et le chef-lieu neuchâtelois.

Les voyageurs se rendant à Neuchâtel sont invités à passer par La Chaux-de-Fonds. Ceux en provenance de Zurich, Bâle et Olten en direction de Lausanne ou de Genève sont priés de passer par Berne et Viège (VS).

ATS/NXP