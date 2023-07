Vous connaissez le Lozan Square à Izmir? C’est un grand carrefour au centre de cette ville de la côte est de la Turquie, à côté du parc d’attractions Lozan Kapisi. Ne pas manquer non plus les snacks de chez Lozan Sandwich et son Lozan special, mélange de poulet effiloché et de salade russe. C’est facile à trouver: entre le Musée Atatürk et la salle de sport Atatürk.

Qu’on le veuille ou non, le nom de Lausanne et du traité du même nom signé le 24 juillet 1923, il y a un siècle au Palais de Rumine, fait partie des références connues dans tout le Proche-Orient. Surtout en Turquie, où le texte fait partie des monuments de l’histoire nationale, aux côtés du fondateur de la république. Surtout dans le Kurdistan, où l’on cultive le souvenir d’un accord capitaliste occidental dessiné au détriment des peuples. Mais le Traité de Lausanne résonne aussi ici, chez nous, pour des diasporas qui ont la particularité de côtoyer, au quotidien, le souvenir d’un événement majeur de leur histoire.

En 1923, la Suisse n’a été qu’un hôte pratique de la réunion des grands d’alors: on venait en terrain neutre en Orient-Express, comme on atterrit aujourd’hui en jet privé à Davos. Reste que cet héritage est aussi le nôtre. Si nous avons l’habitude d’être connus à l’étranger pour des clichés éculés et des idées reçues neutres et peu dérangeantes, le Traité de Lausanne fait exception. C’est un bagage qui divise; qui se traduit par des cris de joie ou de rage.

Nous ne sommes pas des grands professionnels des commémorations et de la mémoire historique. Par contre, nous savons mettre les gens autour d’une table. Plus forcément à l’image de celle sur laquelle a été signé le traité de 1923 et que Pascal Couchepin avait offerte à Ankara en 2008. Celles d’aujourd’hui sont des tables qui rassemblent et qui permettent d’avancer.

Plutôt que de barricader le Palais de Rumine ce week-end, on aurait pu en faire quelque chose de bien plus grand.

