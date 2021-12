Vaud face à la 5e vague – Traiteurs et bistrots souffrent des soupers de boîte annulés La fin d’année est habituellement la saison faste, mais la situation sanitaire et les incertitudes affectent lourdement un secteur déjà à la peine. Gregory Wicky

De nombreux restaurants affichent un chiffre d’affaires en baisse avec l’introduction du pass sanitaire. La saison des Fêtes s’annonce difficile. Urs Jaudas

«J’ai deux salles de banquet, pour 200 personnes au total. Habituellement, elles sont pleines en fin d’année. Aujourd’hui, quasi tout le monde a annulé.» Rui Pereira, tenancier du Veneto, à La Tour-de-Peilz, est dépité. Le dernier trimestre de l’année est d’ordinaire une période essentielle pour les restaurateurs et les traiteurs, notamment grâce aux soupers d’entreprise et aux repas de Noël privés. À l’heure où le variant Omicron affole la planète et où la courbe des infections subit une hausse vertigineuse en Suisse, la saison des Fêtes 2021 est en train de prendre la même tournure que celle de 2020. Les incertitudes autour des annonces que le Conseil fédéral doit prononcer ce vendredi sur les nouvelles mesures mises en consultation viennent encore ajouter une couche à ce climat de tension.