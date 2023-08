Transfert d’Aliou Baldé – Le LS va décrocher un jackpot qui l’affaiblit Lausanne s’apprête à vendre son joueur Aliou Baldé à son «grand frère» de l’OGC Nice. Un transfert qui arrange plus les intérêts financiers du propriétaire Ineos que les ambitions sportives des Vaudois. Ugo Curty

Aliou Baldé a inscrit deux buts en cinq matches depuis le retour du Lausanne-Sport dans l’élite. KEYSTONE

C’est un rendement qui a de quoi faire pâlir les plus grands barons de la finance internationale. Le Lausanne-Sport va conclure le plus gros transfert de ses 127 ans d’histoire. Le club s’apprête à vendre son joueur Aliou Baldé à l’OGC Nice, avec à la clé une plus-value de près de 6 millions de francs par rapport à son prix d’achat. Le plus fou, c’est que le Sénégalais de 20 ans n’est resté que six mois à la Tuilière, pour 20 matches disputés au total. Sa valeur a ainsi grimpé de 300’000 francs à chaque apparition sous le maillot vaudois. Jackpot.